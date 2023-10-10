Ширер: Арсенал здатний покінчити з домінуванням Манчестер Сіті

Арсенал здатен перемогти Манчестер Сіті в чемпіонських перегонах АПЛ.

Про це розповів легенда Ньюкасла Алан Ширер.

"Недільна перемога над чинним чемпіоном - величезний результат для "канонірів", але найкращою ознакою їхнього рівня є те, що вони зробили це, не граючи особливо добре. Протягом усього матчу команда Мікеля Артети дійсно здорово оборонялася. Створивши пару моментів на перших хвилинах, Сіті більше не отримав жодного шансу, і в останні роки я бачив небагато команд, які так стримували їх.

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Заміни Артети теж зіграли величезну роль - всі вони вплинули, Кай Хавертц створив переможний гол, а Габріел Мартінеллі забив його. Ви вже могли бачити, що Арсенал зараз сильніший, ніж минулого сезону, але ніщо так не показує це, як вихід когось, хто змінить хід такої важливої гри, як ця.

Арсенал теж мало що створив, перш ніж забити, але вони трималися разом і були надійні. Коли ви робите це, у вас завжди є шанс. Так, їм трохи пощастило з рикошетом від Натана Аке під час голу, але Артета скаже, що вони абсолютно заслужили на свою перемогу, і я не думаю, що хтось зможе з цим посперечатися - Сіті просто зробив недостатньо", - розповів Ширер.