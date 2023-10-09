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Мюллер повторив рекорд Ноєра за кількістю перемог у Бундеслізі

Мюллер виграв 322 матч у Бундеслізі
Вчора 21:52 198 0
Мюллер повторив рекорд Ноєра за кількістю перемог у Бундеслізі
Фото - Getty Images
#Баварія, #Томас Мюллер, #Мануель Ноєр

Джерело - Чемпіон.

Томас Мюллер вийшов на поле у матчі 7 туру німецької Бундесліги між Баварією та Фрайбургом (3:0).

Про це повідомляє твіттер OptaFranz.

Тепер на рахунку 34-річного футболіста "ротен" 322 виграні матчі у 448 іграх загалом у німецькому чемпіонаті.

Таким чином він повторив рекорд Бундесліги з виграних матчів, який до цього належав його одноклубнику Мануелю Ноєру. 

У цьому сезоні легенда Баварії зіграла за клуб вісім матчів, в яких відмітився трьома гольовими передачами.

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