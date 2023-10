Мюллер повторив рекорд Ноєра за кількістю перемог у Бундеслізі

Томас Мюллер вийшов на поле у матчі 7 туру німецької Бундесліги між Баварією та Фрайбургом (3:0).

Про це повідомляє твіттер OptaFranz.

Тепер на рахунку 34-річного футболіста "ротен" 322 виграні матчі у 448 іграх загалом у німецькому чемпіонаті.

Таким чином він повторив рекорд Бундесліги з виграних матчів, який до цього належав його одноклубнику Мануелю Ноєру.

У цьому сезоні легенда Баварії зіграла за клуб вісім матчів, в яких відмітився трьома гольовими передачами.

322- Thomas Müller has celebrated his 322nd victory, in what was his 448th Bundesliga game; equalling the Bundesliga record of Manuel Neuer for the most wins in the competition’s history. Champion. #FCBSCF @esmuellert_ pic.twitter.com/Re8JwcGiNA