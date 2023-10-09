Стали відомі терміни повернення на поле Ноєра

Ноєр може повернутися на поле після матчів збірних

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр близький до повернення на поле.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Воротар не грав з листопада минулого року, адже у грудні отримав травму під час катання на лижах.

За даними джерела, поява Ноєра на полі можлива вже 21 жовтня проти Майнца або 24-го з Галатасараєм. Крайній строк - 28 жовтня проти Дармштадта.

Очікується, що Ноєр гратиме одразу зі старту, попри тривалу відсутність ігрової практики. На це розраховує і сам воротар.

Нагадаємо, Баварія хоче підписати новий контракт з Ноєром.