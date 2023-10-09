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Стали відомі терміни повернення на поле Ноєра

Ноєр може повернутися на поле після матчів збірних
Сьогодні 21:36 120 0
#Баварія, #Мануель Ноєр

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр близький до повернення на поле.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Воротар не грав з листопада минулого року, адже у грудні отримав травму під час катання на лижах.

За даними джерела, поява Ноєра на полі можлива вже 21 жовтня проти Майнца або 24-го з Галатасараєм. Крайній строк - 28 жовтня проти Дармштадта.

Очікується, що Ноєр гратиме одразу зі старту, попри тривалу відсутність ігрової практики. На це розраховує і сам воротар.

Нагадаємо, Баварія хоче підписати новий контракт з Ноєром.

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