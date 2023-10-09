Стали відомі терміни повернення на поле Ноєра

Джерело - tribuna.com.
Голкіпер Баварії Мануель Ноєр близький до повернення на поле.
Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
Воротар не грав з листопада минулого року, адже у грудні отримав травму під час катання на лижах.
За даними джерела, поява Ноєра на полі можлива вже 21 жовтня проти Майнца або 24-го з Галатасараєм. Крайній строк - 28 жовтня проти Дармштадта.
Очікується, що Ноєр гратиме одразу зі старту, попри тривалу відсутність ігрової практики. На це розраховує і сам воротар.
Нагадаємо, Баварія хоче підписати новий контракт з Ноєром.