Сака виключений зі складу збірної Англії

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Арсенала Букайо Сака не зіграє за збірну Англії у жовтні.
Про це повідомила Англійська футбольна асоціація.
"Сака пройшов огляд медичної команди Англії, і було вирішено, що гравець продовжить реабілітацію у своєму клубі", — йдеться у заяві організації.
Раніше головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував стан лідера своєї команди Букайо Саки.
Збірна Англії зіграє у товариському матчі з Австралією 13 жовтня та проти Італії 17 жовтня у відборі Євро-2024.
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