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Сака виключений зі складу збірної Англії

Сака не буде задіяний в матчах команди Гарета Саутгейта.
Вчора 21:50 381 0
Сака виключений зі складу збірної Англії
Фото - Getty Images
#Букайо Сака

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Арсенала Букайо Сака не зіграє за збірну Англії у жовтні.

Про це повідомила Англійська футбольна асоціація.

"Сака пройшов огляд медичної команди Англії, і було вирішено, що гравець продовжить реабілітацію у своєму клубі", — йдеться у заяві організації.

Раніше головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував стан лідера своєї команди Букайо Саки.

Збірна Англії зіграє у товариському матчі з Австралією 13 жовтня та проти Італії 17 жовтня у відборі Євро-2024.

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