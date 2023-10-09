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Баранка розкритикував пропозицію Миная штрафувати арбітрів

Франческо Баранка прокоментував покарання арбітрів
Сьогодні 20:41 217 0
Баранка розкритикував пропозицію Миная штрафувати арбітрів
#Франческо Баранка, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - tribuna.com.

Голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка категорично проти карати суддів зрізанням гонорарів.

Про це розповів фахівець в інтерв'ю Tribuna.

"Коли хтось скаржиться щодо рефері, це моя робота сказати: "Слухайте, є певний шлях як скаржитися, ви маєте комунікувати". Але я ніколи не отримував якихось доказів щодо корупції чи подібного.

Вони намагаються скористатися цим через інших, але ніколи жодної конкретної співпраці чи пропозиції. А детектор брехні не може бути конкретною пропозицією.

А щодо пропозиції Миная повертати 70% від того, що рефері мали б заробити, якщо вони зробили помилку, яка вплинула на матч... Зробімо таке ж із гравцями: вони помиляються, нумо штрафувати. Вони ж однакові: і ті, і ті – люди, і вони можуть помилятися. Можете уявити, що ви приходите на роботу, і вам кажуть: "Окей, якщо ви помиляєтеся, ми забираємо 70% вашої заробітної плати". Ви опинитеся у важкій психологічній ситуації. І до того ж хто оцінюватиме, хто зробив помилку? Клуби?" – сказав Баранка.

Раніше Минай запропонував забирати 70% від гонорару арбітра за результативну помилку.

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