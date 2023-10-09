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Наполі розглядає можливість звільнення Гарсії

Наполі може змінити головного тренера
Сьогодні 19:52 259 0
Наполі розглядає можливість звільнення Гарсії
#Наполі, #Руді Гарсія

Джерело - football.ua.

Після поразки у восьмому турі італійської Серії А від Фіорентини (1:3), президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс замислився про доцільність співпраці з головним тренером команди Руді Гарсією.

Про це повідомляє сайт інсайдера Джанлуки Ді Марціо.

Сьогодні директори клубу Антоніо Сінікропі, Мауро Мелузо та Мауріціо Мікелі провели зустріч із Гарсією. Президент клубу Де Лаурентіс теж відвідав її, але не затримався надовго. Негайне звільнення тренера зараз виглядає малоймовірним, проте останнє слово залишається за президентом Наполі.

Зазначається, що Де Лаурентіс особисто був зацікавлений у запрошенні Руді Гарсії після "відпустки" Лучано Спаллетті.

Наразі Наполі, після восьми зіграних турів у італійському чемпіонаті, посідає п'яту сходинку з 14 набраними пунктами.

Актуально: Наполі - Фіорентина 1:3: огляд матчу Серії А

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