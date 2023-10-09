Троє гравців Динамо відвідали караоке-бар під час комендантської години

Гравці відвідували заклад під час комендантської години

Джерело - Чемпіон.

Три гравці Динамо U-19 потрапили в сюжет журналіста видання Українська правда Михайла Ткача, який випустив матеріал про діяльність бару Boho Safari під час комендантської години.

У сюжет потрапив вінгер Дмитро Кремчанін, хавбек Кирило Осипенко (шурин центрбека основної команди киян Дениса Попова) та форвард Владислав Герич.

На відео видно, як гравці київського клубу залишають межі закладу.

Цього сезону у Герича 4 голи у 7 матчах, він другий бомбардир Динамо U-19. На рахунку Осипенка 2 м'ячі у 10 іграх, а в Кремчанина - 3 точних удари в 10 матчах.