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Судаков оцінив гру Північної Македонії

Георгій Судаков прокоментував матч проти Північної Македонії
Сьогодні 17:40 242 0
Судаков оцінив гру Північної Македонії
#Георгій Судаков

Джерело - УАФ.

Збірна України повинна серйозно налаштуватися на матч проти Північної Македонії у кваліфікації Євро-2024.

Про це розповів півзахисник українців Георгій Судаков.

"Північна Македонія - суперник непростий, і ми це вже побачили. Нещодавно македонці зіграли внічию з Італією, тож це дуже сильна команда. Але сподіваємося, що в Празі буде більше наших уболівальників і, відповідно, більше підтримки. Ми це відчуємо, і грати буде легше, ніж у першому матчі, на виїзді. Треба серйозно налаштовуватися на гру з перших хвилин, щоб не вийшло так, як у попередній зустрічі", - відзначив Судаков.

Нагадаємо, у жовтні команда Сергія Реброва проведе ігри проти Північної Македонії (14 жовтня) і Мальти (17 жовтня).

Раніше повідомлялося, що Різник довикликаний у збірну України замість Луніна.

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