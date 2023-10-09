Судаков оцінив гру Північної Македонії

Джерело - УАФ.
Збірна України повинна серйозно налаштуватися на матч проти Північної Македонії у кваліфікації Євро-2024.
Про це розповів півзахисник українців Георгій Судаков.
"Північна Македонія - суперник непростий, і ми це вже побачили. Нещодавно македонці зіграли внічию з Італією, тож це дуже сильна команда. Але сподіваємося, що в Празі буде більше наших уболівальників і, відповідно, більше підтримки. Ми це відчуємо, і грати буде легше, ніж у першому матчі, на виїзді. Треба серйозно налаштовуватися на гру з перших хвилин, щоб не вийшло так, як у попередній зустрічі", - відзначив Судаков.
Нагадаємо, у жовтні команда Сергія Реброва проведе ігри проти Північної Македонії (14 жовтня) і Мальти (17 жовтня).
Раніше повідомлялося, що Різник довикликаний у збірну України замість Луніна.