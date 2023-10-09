Артета переміг усі клуби, проти яких грав у АПЛ як тренер

Джерело - Чемпіон.
У 8-му турі англійської Прем'єр-ліги Арсенал вдома здолав Манчестер Сіті (1:0).
Про це повідомляє ESPN.
Головний тренер лондонців Мікель Артета здобув першу перемогу над командою Пепа Гвардіоли в чемпіонаті Англії, а також вперше обіграв Манчестер Сіті.
Арсенал - Манчестер Сіті 1:0: огляд матчу АПЛ
Тепер в іспанського фахівця є перемоги над усіма 24 клубами АПЛ, яким він протистояв як тренер.
Переглянути цей допис в Instagram
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!