Артета переміг усі клуби, проти яких грав у АПЛ як тренер

Мікель Артета здобув першу перемогу над командою Пепа Гвардіоли

Джерело - Чемпіон.

У 8-му турі англійської Прем'єр-ліги Арсенал вдома здолав Манчестер Сіті (1:0).

Про це повідомляє ESPN.

Головний тренер лондонців Мікель Артета здобув першу перемогу над командою Пепа Гвардіоли в чемпіонаті Англії, а також вперше обіграв Манчестер Сіті.

Арсенал - Манчестер Сіті 1:0: огляд матчу АПЛ

Тепер в іспанського фахівця є перемоги над усіма 24 клубами АПЛ, яким він протистояв як тренер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ESPN UK (@espnuk)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!