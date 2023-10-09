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Артета переміг усі клуби, проти яких грав у АПЛ як тренер

Мікель Артета здобув першу перемогу над командою Пепа Гвардіоли
Сьогодні 13:53 242 0
Артета переміг усі клуби, проти яких грав у АПЛ як тренер
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У 8-му турі англійської Прем'єр-ліги Арсенал вдома здолав Манчестер Сіті (1:0).

Про це повідомляє ESPN.

Головний тренер лондонців Мікель Артета здобув першу перемогу над командою Пепа Гвардіоли в чемпіонаті Англії, а також вперше обіграв Манчестер Сіті.

  Арсенал - Манчестер Сіті 1:0: огляд матчу АПЛ

Тепер в іспанського фахівця є перемоги над усіма 24 клубами АПЛ, яким він протистояв як тренер.

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Допис, поширений ESPN UK (@espnuk)

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