Новим головним тренером Альмерії став 48-річний Гаїска Гарітано.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований до літа 2025 року.

🤝 Gaizka Garitano, our new coach of UD Almería 🤩



✍️ The coach signs for the rest of this season and the following season.



Welcome! 🙌❤️🤍❤️ pic.twitter.com/CtIfrsHCff