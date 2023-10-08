Головне
Дефлімпійська збірна України вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу
Сьогодні 10:24 862
Арсенал із Зінченком переміг Манчестер Сіті, Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ
Сьогодні 20:24 453
WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського
Сьогодні 20:17 138
Кривбас мінімально переміг Чорноморець у 10 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 258
Чепурний здобув бронзу на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 18:51 229
Карпати здолали Буковину, Інгулець розгромив Чернігів: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:58 442
Рух та Минай не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ
Сьогодні 16:52 215
Різник довикликаний у збірну України замість Луніна
Сьогодні 16:38 677
Оболонь у більшості здолала Металіст 1925 у 10 турі УПЛ
Сьогодні 15:14 261
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО
Сьогодні 10:43 2117
Прямі трансляції

Оболонь - Металіст 1925 1:0: огляд матчу УПЛ

Харків'яни закінчували матч вдев'ятьох
Сьогодні 20:00 172 0
Оболонь - Металіст 1925 1:0: огляд матчу УПЛ
#Металіст 1925, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги київська Оболонь вдома здолала харківський Металіст 1925.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 8 жовтня

Оболонь - Металіст 1925 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 33 Краснопір

Склади команд:

Оболонь: Рибка, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Карась, Мороз, Дубко, Мединський (Нагієв, 90), Косовський, Суханов (Тарануха, 46), Краснопір

Запасні: Федорівський, Кичак, Чернов, Вовкун, Груша, Черненко, Слободян, Осман, Муха, Фатєєв

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Фарина, Курило, Червак, Габелок, Арі Моура (Русин Р., 46), Вачіберадзе (Бичек, 75), Сидоров (Юсов, 46), Дмитренко (Ткачук Є., 62), Борячук (Чирук, 75)

Запасні: Сидоренко, Потімков, Рудавський, Безуглий, Мартинюк, Абдуллаєв, Ткачук А

Попередження: Курило 9, Прокопенко 40, Суханов 45+3, Курило 60, Мороз 74, Дубко 76

Вилучення: Курило 60 (друга жовта), Мозіль 80

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26159 1
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 20171
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16867
Буковина - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Буковина - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1523
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО 2117
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 28865
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57067
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136242
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12594 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20225 7
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62247
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18479 3