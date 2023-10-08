Арсенал із Зінченком переміг Манчестер Сіті, Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8-го жовтня, відбулося 4 матчі в межах 8 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
8 тур, 8 жовтня
Брайтон - Ліверпуль 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 20 Адінгра, 0:2 - 40 Салах, 1:2 - 45+1 Салах (пен), 2:2 - 78 Данк
Вест Гем - Ньюкасл Юнайтед 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Соучек, 1:1 - 57 Ісак, 1:2 - 62 Ісак, 2:2 - 89 Кудус
Вулвергемптон - Астон Вілла 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Хван Хі Чхан, 1:1 - 55 Торрес
Арсенал - Манчестер Сіті 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 86 Мартінеллі
Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі 75 хвилин.
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