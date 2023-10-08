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Арсенал із Зінченком переміг Манчестер Сіті, Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ

Результати матчів 8-го туру АПЛ
Сьогодні 20:24 453 0
Арсенал із Зінченком переміг Манчестер Сіті, Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Астон Вілла, #Брайтон, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8-го жовтня, відбулося 4 матчі в межах 8 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
8 тур, 8 жовтня

Брайтон - Ліверпуль 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 20 Адінгра, 0:2 - 40 Салах, 1:2 - 45+1 Салах (пен), 2:2 - 78 Данк

Вест Гем - Ньюкасл Юнайтед 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Соучек, 1:1 - 57 Ісак, 1:2 - 62 Ісак, 2:2 - 89 Кудус

Вулвергемптон - Астон Вілла 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Хван Хі Чхан, 1:1 - 55 Торрес

Арсенал - Манчестер Сіті 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Мартінеллі

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі 75 хвилин.

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