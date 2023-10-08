ПСЖ переграв Ренн, Ліон не втримав перемогу над Лор'яном: результати матчів 8 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 8-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.
Марсель - Гавр 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 автогол Санганте, 2:0 - 21 Обамеянг, 3:0 - 84 Сарр
Брест - Тулуза 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Магрі, 1:1 - 90+3 Сатріано
Ліон - Лор'ян 3:3 (3:1)
Голи: 0:1 - 16 Крупі, 1:1 - 21 Нуама, 2:1 - 22 Лаказетт, 3:1 - 41 Лаказетт (пен), 3:2 - 54 Крупі, 3:3 - 79 Йонгва
Монпельє - Клермон 4:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 16 Аль-Тамарі, 1:1 - 25 Магнін, 2:1 - 31 Саваньє (пен), 2:2 - 45 Конате, 3:2 - 48 Саваньє (пен)
Ланс - Лілль 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+2 Андре, 1:1 - 70 Мачадо
Ренн - ПСЖ 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 32 Вітінья, 0:2 - 36 Хакімі, 1:2 - 56 Гуірі, 1:3 - 58 Коло Муані
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