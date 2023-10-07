Моурінью: Майже впевнений, що буду працювати в Саудівській Аравії

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може очолити клуб з чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це він розповів інтерв’ю арабській програмі Elhekayashow.

"Зараз я в Ромі. Я зосереджений на Ромі та віддаватиму тут усе до останнього дня. Ніхто не знає майбутнього, але я вірю, що буду працювати в Саудівській Аравії. Я не знаю, коли, але я майже впевнений, що це те, що я точно зроблю.