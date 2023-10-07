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Моурінью: Майже впевнений, що буду працювати в Саудівській Аравії

Сьогодні 23:20 158 0
Моурінью: Майже впевнений, що буду працювати в Саудівській Аравії
Фото: Getty Images
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Corriere Dello Sport.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може очолити клуб з чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це він розповів  інтерв’ю арабській програмі Elhekayashow.

"Зараз я в Ромі. Я зосереджений на Ромі та віддаватиму тут усе до останнього дня. Ніхто не знає майбутнього, але я вірю, що буду працювати в Саудівській Аравії. Я не знаю, коли, але я майже впевнений, що це те, що я точно зроблю.

  Рома - Серветт 4:0: огляд матчу

Я думаю, що розвиток чемпіонату Саудівської Аравії - це ефект Кріштіану Роналду, який першим туди пішов та змінив ракурс. І про це свідчить той факт, що приходять гравці не наприкінці кар’єри, а в розпалі своїх найкращих років. Конкуренція в Саудівській Аравії справжня", - сказав Моурінью

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