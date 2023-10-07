Моурінью: Майже впевнений, що буду працювати в Саудівській Аравії

Джерело - Corriere Dello Sport.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью може очолити клуб з чемпіонату Саудівської Аравії.
Про це він розповів інтерв’ю арабській програмі Elhekayashow.
"Зараз я в Ромі. Я зосереджений на Ромі та віддаватиму тут усе до останнього дня. Ніхто не знає майбутнього, але я вірю, що буду працювати в Саудівській Аравії. Я не знаю, коли, але я майже впевнений, що це те, що я точно зроблю.
Рома - Серветт 4:0: огляд матчу
Я думаю, що розвиток чемпіонату Саудівської Аравії - це ефект Кріштіану Роналду, який першим туди пішов та змінив ракурс. І про це свідчить той факт, що приходять гравці не наприкінці кар’єри, а в розпалі своїх найкращих років. Конкуренція в Саудівській Аравії справжня", - сказав Моурінью
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!