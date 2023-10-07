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Атлетіко має намір продати Фелікса в літнє трансферне вікно

"Матрацники" хочуть отримати за португальця 80 млн євро
Сьогодні 22:53 328 0
Атлетіко має намір продати Фелікса в літнє трансферне вікно
Фото: Getty Images
#Атлетіко Мадрид

Джерело - AS.

Атлетіко планує продати після завершення поточного сезону вінгера Жоау Фелікса, який зараз грає в оренді за Барселону.

Про це повідомляє AS.

Президент столичного клубу Енріке Сересо та гендиректор Мігель Анхель Хіль задоволені успішною грою португальця у складі "блаугранас" і вважають, що завдяки цьому його трансферна вартість зростає.

Керівництво "матрацників" сподівається отримати влітку за свого гравця 80 млн євро.

Раніше Хіменес продовжив контракт з Атлетіко.

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