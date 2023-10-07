Евертон з Миколенком розгромив Борнмут із Забарним, Челсі з Мудриком розібрався з Бернлі: результати матчів АПЛ

Результати матчів 8 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7-го жовтня, відбулося 5 матчів у межах 8-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

8 тур, 7 жовтня

Лутон - Тоттенгем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 52 ван де Вен

Бернлі - Челсі 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Одобер, 1:1 - 42 автогол Аль-Дахіль

Михайло Мудрик замінив Стерлінга на 82-й хвилині матчу.

Евертон - Борнмут 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Гарнер, 2:0 - 37 Гаррісон, 3:0 - 60 Дукуре

Віталій Миколенко вийшов у основі "ірисок і відіграв увесь матч. Захисник Борнмута Ілля Забарний також провів на полі усі 90 хвилин

Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Єнсен, 1:1 - 90+3 Мактоміней

Фулгем - Шеффілд Юнайтед 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Де Кордова, 1:1 - 68 автогол Робінсон, 2:1 - 76 автогол Фодерінгем, 3:1 - Вілліан

Сьогодні відбудеться ще один матч у АПЛ:

19:30 Крістал Пелес - Ноттінгем

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