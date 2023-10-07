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МФК Металург переміг Вікторію: результати 11 туру Першої ліги

Результати 11 туру Першої ліги
Сьогодні 15:58 139 0
МФК Металург переміг Вікторію: результати 11 туру Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 11 туру української Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
11 тур, 07 жовтня

Кремінь - Діназ Вишгород 0:0

МФК Металург - Вікторія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Буряк

Епіцентр - Хуст 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Ліповуз, 1:1 - 16 Шевчук, 2:1 - 48 Стень ( пен), 3:1 - 54 Стень

ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт 2:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 1 Зубков, 2:0 - 2 Зубков, 2:1 - 39 Гора, 2:2 - 45 Гора, 2:3 - 61 Романенко

Раніше Агробізнес переграв Металіст.

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