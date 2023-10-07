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СК Дніпро-1 - Верес: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 12:24 168 0
СК Дніпро-1 - Верес: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру УПЛ СК Дніпро-1 зіграє з Вересом.

Стартові склади:

Дніпро-1: 1.Волинець, 20.Горбунов, 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк, 17.Лєднєв, 22.Рубчинський, 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк, 7.Філіппов.

Запасні: 12.Кінарейкін, 33.Юрчук, 11.Мірошніченко, 4.Пуріта, 42.Пасіч, 6.Горін, 19.Вітіньо, 34.Танчик, 30.Кравець, 26.Каплієнко, 28. Маркос Андре.

Верес: 44.Паст, 3.Вовченко, 5.Курко (кап), 9.Шестаков, 20.Яго, 29.Кучеров, 39.Балан, 71.Гакман, 77.В.Шарай, 88.Кухарук, 95.Шевченко.

Запасні: 47.Б.Когут, 78.Коркодим, 2.Гагун, 6.Жуліо Сезар, 10.Кльоц, 14.Марусич, 15.Ковалюк, 19.Хондак, 23.Кучеренко, 25.С..Шарай.

Початок матчу о 13:00 за київським часом. 

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