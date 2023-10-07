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Мічел - найкращий тренер Ла-Ліги у вересні

Визначився найкращий тренер Ла-Ліги у вересні
Сьогодні 11:40 173 0
Мічел - найкращий тренер Ла-Ліги у вересні
#Жирона, #Ла-Ліга

Джерело - laliga.com.

Головний тренер Жирони Мічел Гонсалес визнаний найкращим тренером чемпіонату Іспанії в минулому місяці.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У вересні Жирона здобула перемоги над Лас-Пальмасом (1:0), Гранадою (4:2), Мальоркою (5:3) та Вільярреалом (2:1). Єдиної поразки каталонці зазнали останній день місяця, розгромно поступившись Реалу (0:3).

За підсумком 8 турів Жирона з 19 очками в активі займає третє місце в Ла-Лізі.

Окрім Мічела, на нагороду найкращому тренеру місяця також претендували Хаві (Барселона) та Ернесто Вальверде (Атлетік Більбао).

Раніше Циганков вибув на місяць через травму.

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