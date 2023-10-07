Орбан продовжив контракт з Лейпцигом

Капітан отримав новий контракт

Капітан Лейпцига Віллі Орбан підписав нову угоду з клубом.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року.

Орбан виступає за нинішній клуб з літа 2015-го після переходу з Кайзерслаутерна за 2 млн євро. Він провів 292 гри за Лейпциг і за цим показником знаходиться на 3-му місці в історії команди, поступаючись Юссуфу Поульсену (368) та Емілю Форсберґу (312).

Разом з Лейпцигом вигравав Суперкубок Німеччини та 2 Кубки країни.

Раніше Лейпциг вдома поступився Манчестер Сіті.