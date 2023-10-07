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Орбан продовжив контракт з Лейпцигом

Капітан отримав новий контракт
Сьогодні 13:38 169 0
Орбан продовжив контракт з Лейпцигом
#РБ Лейпциг, #Орбан

Джерело - rbleipzig.com.

Капітан Лейпцига Віллі Орбан підписав нову угоду з клубом.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року.

Орбан виступає за нинішній клуб з літа 2015-го після переходу з Кайзерслаутерна за 2 млн євро. Він провів 292 гри за Лейпциг і за цим показником знаходиться на 3-му місці в історії команди, поступаючись Юссуфу Поульсену (368) та Емілю Форсберґу (312).

Разом з Лейпцигом вигравав Суперкубок Німеччини та 2 Кубки країни.

Раніше  Лейпциг вдома поступився Манчестер Сіті.

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