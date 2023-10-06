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Сербія - Україна 1:6: огляд кваліфікації на ЧС-2024

До цього Україна програла Польщі 2:3 та розгромила Бельгію 10:2
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Сербія - Україна 1:6: огляд кваліфікації на ЧС-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України перемогла Сербію в 3 турі відбору чемпіонату світу-2024.

Кубок світу з футзалу
Кваліфікація, 3 тур
6 жовтня

Сербія - Україна 1:6 (1:4)

Голи: Васіч (11) - Швед (1, 9), Абакшин (8, 31), Жук (9), Корсун (25)

Сербія: Вулич - Д. Томич, Ракич, Лазаревич, Райчевич - Ракич, Рамич, Марінкович, Васіч - Матієвич, Алексич, А. Томіч, Росич

Україна: Савенко - Шотурма, Швед, Корсун, Фаренюк - Лебідь, Семенченко, Педяш, Абакшин - Жук, Мельник, Зварич

Попередження: Рамич (18), Петров (35), Ракич (35)

Наступний матч відбору українці зіграють 11 жовтня, о 19:00 проти збірної Сербії.

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