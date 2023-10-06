Ібрагімович: Вас повинні пам'ятати за ваш талант

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович міг опинитися в Китаї або Саудівській Аравії.
Про це швед розповів у інтерв'ю Пірсу Моргану.
"У мене була пропозиція з Китаю. У мене була пропозиція також із Саудівської Аравії, але ситуація полягає у тому, чого ви хочете. Які перед вами цілі? Я говорив, що деяким гравцям потрібно закінчувати кар'єру на великій сцені, тому що це найвищий результат вашої кар'єри.
Вас повинні пам'ятати за ваш талант, а не за те, скільки ви заробили. Але деяким гравцям потрібні були можливості заробити багато грошей, тому що вони заробили недостатньо", – сказав Ібрагімович.