Ібрагімович: Вас повинні пам'ятати за ваш талант

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович міг опинитися в Китаї або Саудівській Аравії.

Про це швед розповів у інтерв'ю Пірсу Моргану.

"У мене була пропозиція з Китаю. У мене була пропозиція також із Саудівської Аравії, але ситуація полягає у тому, чого ви хочете. Які перед вами цілі? Я говорив, що деяким гравцям потрібно закінчувати кар'єру на великій сцені, тому що це найвищий результат вашої кар'єри.