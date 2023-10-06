Головне
Полісся у меншості вирвало перемогу над Динамо в 10 турі УПЛ
Сьогодні 17:03 943 1
Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола
Сьогодні 18:21 661
Ребров довикликав Сватка у збірну України
Сьогодні 13:12 368
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 13:09 10030 1
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 10:32 2161
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 10:23 68893 7
Ковтун виграв срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 08:10 524
Зоря перемогла Брейдаблік, Динамо Загреб Михайліченка поступився Баллкані: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:06 1210
Ракув із Кочергіним поступився Штурму, Славія розгромила Шериф Коваля: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 967
Зоря мінімально переграла Брейдаблік у 2 турі Ліги конференцій
Вчора 21:40 1452
Прямі трансляції

Зінченко: На жаль, ми давно не перемагали Манчестер Сіті

Сьогодні 19:37 193 0
Зінченко: На жаль, ми давно не перемагали Манчестер Сіті

Матч з Манчестер Сіті у 8 турі англійської Прем'єр-ліги буде важким для Арсенала.

Про це заявив український захисник лондонців Олександр Зінченко.

"Для нас це важливий матч. На жаль, ми давно не перемагали Сіті. Очевидно, що на нас очікує важка гра. Вболівальники на Емірейтс завжди намагаються гнати нас вперед. Ми це дуже цінуємо, тому що це дуже допомагає нам, коли бувають важкі моменти. Завжди було приємно грати за Сіті. Окрім класного колективу, на полі завжди був чудовий газон. Грати там одне задоволення.

В Арсеналі ми одна сім’я, проводимо час один з одним. Ти ростеш як особистість, коли навколо такі приємні люди, намагаєшся самовдосконалюватися. Ви вчитеся щодня через безліч різних ситуацій, іноді з емоціями. Потрібно мати досвід, щоб знати, як реагувати", – сказав Зінченко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 2161
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24852
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 68893 7
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 6715
IBF висунула зобов'язання для переможця бою Усик – Ф'юрі IBF висунула зобов'язання для переможця бою Усик – Ф'юрі 2889
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 10030 1
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23629 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25761
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62191
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43103
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324290 9
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18316