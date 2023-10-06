Зінченко: На жаль, ми давно не перемагали Манчестер Сіті

Матч з Манчестер Сіті у 8 турі англійської Прем'єр-ліги буде важким для Арсенала.
Про це заявив український захисник лондонців Олександр Зінченко.
"Для нас це важливий матч. На жаль, ми давно не перемагали Сіті. Очевидно, що на нас очікує важка гра. Вболівальники на Емірейтс завжди намагаються гнати нас вперед. Ми це дуже цінуємо, тому що це дуже допомагає нам, коли бувають важкі моменти. Завжди було приємно грати за Сіті. Окрім класного колективу, на полі завжди був чудовий газон. Грати там одне задоволення.
В Арсеналі ми одна сім’я, проводимо час один з одним. Ти ростеш як особистість, коли навколо такі приємні люди, намагаєшся самовдосконалюватися. Ви вчитеся щодня через безліч різних ситуацій, іноді з емоціями. Потрібно мати досвід, щоб знати, як реагувати", – сказав Зінченко.
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