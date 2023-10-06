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Полісся у меншості вирвало перемогу над Динамо в 10 турі УПЛ

Сьогодні 17:03 287 0
Полісся у меншості вирвало перемогу над Динамо в 10 турі УПЛ

Полісся мінімально переграло Динамо в межах 10-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь житомирського клубу.

Полісся на 57-й хвилині залишилося в меншості, програючи 1:2, однак голи Будківського та Козака принесли господарям поля перемогу.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 06 жовтня

Полісся - Динамо Київ 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Буяльський, 1:1 - 15 Крушинський, 1:2 - 51 Буяльський (пен), 2:2 - 64 Будківський, 3:2 - 70 Козак

Попередження: Аріелсон 16, Волошин 45, Морозко 49, Танковський 53, Морозко 57, Тимчик

Вилучення: Морозко 57 (друга жовта), Караваєв 90+3

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