Головне
Полісся у меншості вирвало перемогу над Динамо в 10 турі УПЛ
Сьогодні 17:03 283
Ребров довикликав Сватка у збірну України
Сьогодні 13:12 280
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 13:09 9899 1
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 10:32 2113
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 10:23 68762 7
Ковтун виграв срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 08:10 458
Зоря перемогла Брейдаблік, Динамо Загреб Михайліченка поступився Баллкані: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:06 1169
Ракув із Кочергіним поступився Штурму, Славія розгромила Шериф Коваля: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 924
Зоря мінімально переграла Брейдаблік у 2 турі Ліги конференцій
Вчора 21:40 1418
Головний тренер збірної України з хокею пішов у відставку
Вчора 17:51 1077
Прямі трансляції

Чайка розгромила Васт: результати 11 туру Другої ліги

Результати 11 туру Другої ліги
Сьогодні 15:45 199 0
Чайка розгромила Васт: результати 11 туру Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 11 туру чемпіонату України у Другій лізі.

Чемпіонат України - Друга ліга

11 тур, 06 жовтня

Реал-Фарма - Рух 2 0:0

Чайка - Васт Миколаїв 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Вечурко, 2:0 - 29 Дубілей, 3:0 - 50 Дубілей, 3:1 - 57 Вітенко, 4:1 - 75 Семенець, 5:1 - 79 Дубілей

Звягель - Дружба Мирівка 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Бандурін

МФК Металург 2 - Кудрівка 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Скепський, 0:2 - 64 Чепурненько, 1:2 - 79 Хуссін 

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 2113
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 9899 1
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 68762 7
IBF висунула зобов'язання для переможця бою Усик – Ф'юрі IBF висунула зобов'язання для переможця бою Усик – Ф'юрі 2363
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 6557
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24723
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16946 6
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89688 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27982
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12882
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18315
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80682