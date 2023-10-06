Чайка розгромила Васт: результати 11 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 11 туру чемпіонату України у Другій лізі.
Чемпіонат України - Друга ліга
11 тур, 06 жовтня
Реал-Фарма - Рух 2 0:0
Чайка - Васт Миколаїв 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Вечурко, 2:0 - 29 Дубілей, 3:0 - 50 Дубілей, 3:1 - 57 Вітенко, 4:1 - 75 Семенець, 5:1 - 79 Дубілей
Звягель - Дружба Мирівка 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Бандурін
МФК Металург 2 - Кудрівка 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Скепський, 0:2 - 64 Чепурненько, 1:2 - 79 Хуссін
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