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Бражко та Ванат - у старті Динамо на матч із Поліссям

Стали відомі стартові склади
Сьогодні 14:09 218 0
Бражко та Ванат - у старті Динамо на матч із Поліссям

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру УПЛ житомирське Полісся зіграє з київським Динамо.

Стартові склади:

Полісся: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков, Морозко, Танковський, Крушинський, Кушніренко, Аріелсон, Козак, Макуана

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Янаков, Гітченко, Огіря, Грицук, Шастал, Мустафаев, Шаповал, Будківський

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик, Бражко, Андрієвський, Волошин, Караваєв, Буяльський, Ванат

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Біловар, Малиш, Шепелєв, Рамадані, Кабаєв, Царенко, Беніто

Початок матчу о 15:00 за київським часом. 

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