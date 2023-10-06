Бражко та Ванат - у старті Динамо на матч із Поліссям

Джерело - Чемпіон.
У матчі 10-го туру УПЛ житомирське Полісся зіграє з київським Динамо.
Стартові склади:
Полісся: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков, Морозко, Танковський, Крушинський, Кушніренко, Аріелсон, Козак, Макуана
Запасні: Кудрик, Поспєлов, Янаков, Гітченко, Огіря, Грицук, Шастал, Мустафаев, Шаповал, Будківський
Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик, Бражко, Андрієвський, Волошин, Караваєв, Буяльський, Ванат
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Біловар, Малиш, Шепелєв, Рамадані, Кабаєв, Царенко, Беніто
Початок матчу о 15:00 за київським часом.