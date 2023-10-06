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Вест Гем встановив рекорд в єврокубках

Команда не програє протягом 17 матчів
Сьогодні 14:52 194 0
Вест Гем встановив рекорд в єврокубках
#Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем здолав Фрайбург (2:1) у матчі 2 туру групового етапу ліги Європи. 

Ця перемога дозволила лондонцям встановити рекорд серед англійських клубів за кількістю матчів без поразок в єврокубках. Вест Гем не програє на євроарені протягом 17 матчів (16 перемог і 1 нічия). Це найкращий результат серед англійських команд в історії.

"Молотобійці" наразі лідирують в групі А після зіграних 2 турів, маючи на своєму рахунку 6 очок. 

Нагадаємо, що Вест Гем є чинним володарем трофея Ліги конференцій.

Актуально: Фрайбург - Вест Гем 1:2: огляд матчу

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