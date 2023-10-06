Шабанов виділив силу Динамо

Матч проти Динамо буде добрим випробуванням для гравців Полісся.

Про це розповів захисник житомирського клубу Артем Шабанов.

"Динамо — це бренд, це команда, яка завжди грає в єврокубках, представляє нашу країну в єврокубках. Це дуже гарна команда. Можливо, зараз у неї якісь труднощі, цього року вони не попали на євроарену. Але їх не можна недооцінювати, у них дуже гарний напад. Вони, мені здається, найбільше в чемпіонаті забили. Тому, я думаю, це буде дуже добре випробування.

На мою думку, треба бути сконцентрованими, потрібно битись одне за одного, покладатись одне на одного і продовжувати грати так, як ми грали до цього — компактно. І шукати свої нагоди. Думаю, у нас нагоди будуть, у нас є швидкісні гравці попереду. Динамо завжди більше контролює м’яч і тому, я думаю, будуть вільні зони. Тому, думаю, що ми спробуємо щось запропонувати супернику", — сказав Шабанов.