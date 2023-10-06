Визначився транслятор матчу Сербія - Україна на чемпіонаті світу-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з футзалу зіграє у третьому турі Елітного раунду Європейської кваліфікації чемпіонату світу-2024 з Сербією.
Матч відбудеться у пʼятницю, 6 жовтня о 19:00 за київським часом.
Пряму трансляцію можна переглянути ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також на YouTube-каналі MEGOGO SPORT.
Цей та інші ефіри в межах турніру доступні на MEGOGO безкоштовно.
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