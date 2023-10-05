Збірна України може провести матч з Італією у Леверкузені

Гра відбудеться у Леверкузені на місцевій БайАрені

Джерело - Чемпіон.

Матч останнього туру відбору на чемпіонат Європи-2024 між збірними України та Італії може відбутися у Німеччині.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Гра відбудеться у Леверкузені на місцевій БайАрені, де свої домашні матчі проводить Баєр. Цей стадіон може вмістити понад 30 тисяч вболівальників.

Найближчий домашній матч збірної України (проти Північної Македонії) відбудеться в Празі на стадіоні Спарти місткістю близько 19 тисяч глядачів.

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