Ракув з Кочергіним поступився Штурму, Славія розгромила Шериф Коваля: результати матчів Ліги Європи

Результати матчів 2-го туру групового етапу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5-го жовтня, відбулося 16 матчів у межах 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи УЄФА

2 тур, 5 жовтня

Аріс - Рейнджерс 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Муссунда, 2:0 - 59 Бабіка, 2:1 - 70 Сіма

Бачка-Топола - Олімпіакос 2:2 (0:1)



Голи: 0:1 - 16 Масурас, 0:2 - 57 Поденсе, 1:2 - 63 Джаковац, 2:2 - 90 Пантович

Бетіс - Спарта 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Бірманчевич, 1:1 - 9 Діао, 2:1 - 79 Іско

Марсель - Брайтон 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Мбемба, 2:0 - 20 Верету, 2:1 - 55 Гросс, 2:2 - 88 Педро (пен)

Ракув - Штурм Грац 0:1 (0:1)



Гол: 0:1 - 24 Вік

Українець Владислав Кочергін вийшов у стартовому складі і провів на полі 75 хвилин.

Спортінг - Аталанта 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 33 Скальвіні, 0:2 - 43 Руджері, 1:2 - 76 Дьокереш (пен)

Фрайбург - Вест Гем 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Пакета, 1:1 - 49 Шаллай, 1:2 - 66 Агерд

АЕК - Аякс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Бергвейн (пен), 1:1 - 75 Віда

Вільярреал - Ренн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 36 Серлот

Геккен - Карабах 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Жуніньо

Ліверпуль - Рояль Уніон СЖ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Гравенберх, 2:0 - 90+2 Жота

Маккабі Хайфа - Панатінаїкос 0:0

Молде - Баєр Леверкузен 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Фрімпонг, 0:2 -18 Телла, 1:2 - Брейвік

Рома - Серветт 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Лукаку, 2:0 - 46 Белотті, 3:0 - 52 Пеллегріні, 4:0 - 59 Белотті

Славія Прага - Шериф 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 4 Хитіл, 2:0 - 7 Огбу, 3:0 - 39 автогол Гарананга, 4:0 - 47 Гранц, 5:0 - 58 Доудєра, 6:0 - 71 Хитіл

Український голкіпер Максим Коваль відіграв у воротах увесь матч.

Тулуза - ЛАСК 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Суасо

Максим Таловєров вийшов у основному складі і відіграв 88 хвилин.

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.

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