Ракув з Кочергіним поступився Штурму, Славія розгромила Шериф Коваля: результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5-го жовтня, відбулося 16 матчів у межах 2-го туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи УЄФА
2 тур, 5 жовтня
Аріс - Рейнджерс 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Муссунда, 2:0 - 59 Бабіка, 2:1 - 70 Сіма
Бачка-Топола - Олімпіакос 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Масурас, 0:2 - 57 Поденсе, 1:2 - 63 Джаковац, 2:2 - 90 Пантович
Бетіс - Спарта 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 3 Бірманчевич, 1:1 - 9 Діао, 2:1 - 79 Іско
Марсель - Брайтон 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Мбемба, 2:0 - 20 Верету, 2:1 - 55 Гросс, 2:2 - 88 Педро (пен)
Ракув - Штурм Грац 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 24 Вік
Українець Владислав Кочергін вийшов у стартовому складі і провів на полі 75 хвилин.
Спортінг - Аталанта 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 33 Скальвіні, 0:2 - 43 Руджері, 1:2 - 76 Дьокереш (пен)
Фрайбург - Вест Гем 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Пакета, 1:1 - 49 Шаллай, 1:2 - 66 Агерд
АЕК - Аякс 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Бергвейн (пен), 1:1 - 75 Віда
Вільярреал - Ренн 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 36 Серлот
Геккен - Карабах 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 70 Жуніньо
Ліверпуль - Рояль Уніон СЖ 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Гравенберх, 2:0 - 90+2 Жота
Маккабі Хайфа - Панатінаїкос 0:0
Молде - Баєр Леверкузен 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 14 Фрімпонг, 0:2 -18 Телла, 1:2 - Брейвік
Рома - Серветт 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Лукаку, 2:0 - 46 Белотті, 3:0 - 52 Пеллегріні, 4:0 - 59 Белотті
Славія Прага - Шериф 6:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 4 Хитіл, 2:0 - 7 Огбу, 3:0 - 39 автогол Гарананга, 4:0 - 47 Гранц, 5:0 - 58 Доудєра, 6:0 - 71 Хитіл
Український голкіпер Максим Коваль відіграв у воротах увесь матч.
Тулуза - ЛАСК 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Суасо
Максим Таловєров вийшов у основному складі і відіграв 88 хвилин.
Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.
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