Брєйдаблік - Зоря: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря зіграє з ісландським Брєйдабліком у другому турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Брейдаблік: Ейнарссон, Гуннлаугссон, Мумінович, Маргрейссон, Людвігссон, Ейнарссон, Сігурдссон, Ейольфссон, Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон
Зоря: Турбаєвський, Вантух, Снурніцин, Джордан, Кирюханцев, Яцик, Мишньов, Нагнойний, Антюх, Горбач, Герреро
Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.
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