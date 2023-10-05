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Брєйдаблік - Зоря: стартові склади команд

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд
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Брєйдаблік - Зоря: стартові склади команд
#Ліга конференцій, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє з ісландським Брєйдабліком у другому турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Брейдаблік: Ейнарссон, Гуннлаугссон, Мумінович, Маргрейссон, Людвігссон, Ейнарссон, Сігурдссон, Ейольфссон, Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

Зоря: Турбаєвський, Вантух, Снурніцин, Джордан, Кирюханцев, Яцик, Мишньов, Нагнойний, Антюх, Горбач, Герреро

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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