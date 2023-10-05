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Шахтар: Росія продовжує нищити мирне населення України

Сьогодні 18:01 225 0
Шахтар: Росія продовжує нищити мирне населення України
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар відреагував на обстріл росією продуктового магазину на Харківщині.

Про це йдеться у соцмережах "гірників".

"Повертаючись до України після перемоги в матчі Ліги чемпіонів, дізнаємося жахливі новини. Російські окупанти завдали ракетного удару по кафе та продуктовому магазину в селі Гроза Куп’янського району Харківської області.

  Стаховський: Бути українцем небезпечно, бо росіяни тебе вб’ють...

Наразі відомо про 49 загиблих... Ми повинні кричати про це на весь світ, аби люди не забували, що зараз Росія продовжує нищити мирне населення України", - йдеться у заяві.

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