Шахтар: Росія продовжує нищити мирне населення України

Джерело - Чемпіон.

Шахтар відреагував на обстріл росією продуктового магазину на Харківщині.

Про це йдеться у соцмережах "гірників".

"Повертаючись до України після перемоги в матчі Ліги чемпіонів, дізнаємося жахливі новини. Російські окупанти завдали ракетного удару по кафе та продуктовому магазину в селі Гроза Куп’янського району Харківської області.

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Наразі відомо про 49 загиблих... Ми повинні кричати про це на весь світ, аби люди не забували, що зараз Росія продовжує нищити мирне населення України", - йдеться у заяві.

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