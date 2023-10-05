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Степаненко: Тренер у перерві сказав, що так не грають у Лізі чемпіонів

Тарас Степаненко прокоментував перемогу над Антверпеном у другому турі ЛЧ 2023/24.
Сьогодні 14:41 204 0
Степаненко: Тренер у перерві сказав, що так не грають у Лізі чемпіонів
#Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Гравці Шахтаря у другому таймі проти Антверпена змушені були змінити свій підхід до гри в ментальному й тактичному плані.

Про це розповів капітан донецького клубу Тарас Степаненко.

"Ті 5 голів, які ми пропустили в ЛЧ – це після грубих наших помилок. Якщо такі моменти, то варто грати не так красиво, як надійно. Вважаю, для нас це може бути переломний момент. Десь ми не можемо знайти нашу гру. Такі ігри дають емоційний поштовх.

У перерві трохи поговорили. Головний тренер сказав пару слів. По-перше – про мотивацію, що так не грають у Лізі чемпіонів. І про помилки. Футболісти між собою поговорили. Довелося пару слів сказати.

Вважаю, в команді іноді повинна бути чоловіча розмова. Щоб ти не ходив та ображався на когось, а сказав. Думаю, всі зрозуміли. У другому таймі грали як команда, це сподобалося", – відповів Степаненко.

Раніше УЄФА назвала найкращого гравця матчу Антверпен - Шахтар.

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