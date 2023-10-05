Данченко: Зоря приїхала за перемогою

Луганська Зоря буде битися за перемогу у матчі другого туру Ліги конференцій УЄФА проти ісландського Брєйдабліка.

Про це розповів захисник Олег Данченко.

"Не можу сказати, що раптова зміна клімату матиме вплив на нашу гру. Ми, у першу чергу, готувались саме до суперників, а вже потім до умов, за яких будемо грати. Треба завтра виходити, та здобувати позитивний результат. Ніякий відмазок типу — холодно чи спекотно бути не може. Ми приїхали за перемогою.

Я якось уже грав тут. Приїздили з молодіжною збірною у 2016 році. Тут гарний натуральний газон. Поле буде однаковим для всіх. Гра покаже, яким буде результат", — заявив Данченко.