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Данченко: Зоря приїхала за перемогою

Олег Данченко поділився очікуваннями від матчу Ліги конференцій проти Брєйдабліка
Сьогодні 14:24 186 0
Данченко: Зоря приїхала за перемогою
#Олег Данченко, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря буде битися за перемогу у матчі другого туру Ліги конференцій УЄФА проти ісландського Брєйдабліка.

Про це розповів захисник Олег Данченко.

"Не можу сказати, що раптова зміна клімату матиме вплив на нашу гру. Ми, у першу чергу, готувались саме до суперників, а вже потім до умов, за яких будемо грати. Треба завтра виходити, та здобувати позитивний результат. Ніякий відмазок типу — холодно чи спекотно бути не може. Ми приїхали за перемогою.

Я якось уже грав тут. Приїздили з молодіжною збірною у 2016 році. Тут гарний натуральний газон. Поле буде однаковим для всіх. Гра покаже, яким буде результат", — заявив Данченко.

Матч Брєйдаблік — Зоря відбудеться 5 жовтня, о 19:45.

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