Соломон пропустить 2-3 місяці через травму

Манор Соломон вибув на тривалий час

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Тоттенгема Манор Соломон вибув на 2-3 місяці через травму меніска.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо з посиланням на джерела в клубі.

Гравець отримав пошкодження на тренуванні. Раніше через травму хрестоподібної зв'язки коліна "шпори" втратили Івана Перишича.

24-річний Соломон у поточному сезоні провів 6 матчів за Тоттенгем і зробив 2 асисти.

Нагадаємо, Тоттенгем підписав 24-річного футболіста влітку вільним агентом, він скористався правилами ФІФА та покинув Шахтар. "Гірники" наразі вимагають від лондонців виплати у розмірі 6,5 мільйонів євро, які український клуб заплатив за Манора.