Вінгер Барселони побив віковий рекорд у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Нападник Барселони Ламін Ямал встановив рекорд Ліги чемпіонів як наймолодший гравець стартового складу.
Поєдинок проти Порту атакувальний футболіст Барселони розпочав з перших хвилин. Завдяки цьому Ямал став наймолодшим гравцем стартового складу в Лізі чемпіонів. Футболіст на три дні перевершив досягнення нігерійця Селестіна Бабаяро, який вперше зіграв у старті турніру у листопаді 1994 року.
Ямал проводить перший повноцінний сезон у складі каталонців. Футболіст встановив кілька вікових досягнень, зокрема, став наймолодшим дебютантом Барселони у чемпіонаті Іспанії. Окрім цього, 16-річний гравець нещодавно підписав з клубом новий контракт, в якому сума відступних складає один мільярд євро.
Наймолодші гравці стартового складу в Лізі чемпіонів
- Ламін Ямал (Барселона) – 16 років та 83 дні
- Селестін Бабаяро (Андерлехт) – 16 років та 86 днів
- Юрі Тілеманс (Андерлехт) – 16 років та 148 днів
- Ансу Фаті (Барселона) – 16 років та 321 день
- Ентоні Ванден Борре (Андерлехт) – 16 років та 326 днів
Нагадаємо, Барселона обіграла Порту.