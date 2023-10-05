Вінгер Барселони побив віковий рекорд у Лізі чемпіонів

Попереднє досягнення встановили у 1994 році.

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Ламін Ямал встановив рекорд Ліги чемпіонів як наймолодший гравець стартового складу.

Поєдинок проти Порту атакувальний футболіст Барселони розпочав з перших хвилин. Завдяки цьому Ямал став наймолодшим гравцем стартового складу в Лізі чемпіонів. Футболіст на три дні перевершив досягнення нігерійця Селестіна Бабаяро, який вперше зіграв у старті турніру у листопаді 1994 року.

Ямал проводить перший повноцінний сезон у складі каталонців. Футболіст встановив кілька вікових досягнень, зокрема, став наймолодшим дебютантом Барселони у чемпіонаті Іспанії. Окрім цього, 16-річний гравець нещодавно підписав з клубом новий контракт, в якому сума відступних складає один мільярд євро.

Наймолодші гравці стартового складу в Лізі чемпіонів

Ламін Ямал (Барселона) – 16 років та 83 дні Селестін Бабаяро (Андерлехт) – 16 років та 86 днів Юрі Тілеманс (Андерлехт) – 16 років та 148 днів Ансу Фаті (Барселона) – 16 років та 321 день Ентоні Ванден Борре (Андерлехт) – 16 років та 326 днів

Нагадаємо, Барселона обіграла Порту.