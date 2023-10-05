Головне
Шахтар завдяки камбеку переміг Антверпен у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:39 2279
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять"
Сьогодні 12:14 33998
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Сьогодні 11:59 8709
Збірна України на тайбрейку поступилася Бразилії у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 10:40 190
Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї
Сьогодні 10:23 175
Ван Леувен: Зміни у тактиці призвели до голів
Сьогодні 08:37 815 1
Огляд матчів 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:22 1323
Зоря зіграє з Брейдабліком та інші матчі 2-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 01:10 604
Марсель зіграє з Брайтоном, Спортінг прийме Аталанту: розклад 2-го туру Ліги Європи
Сьогодні 00:55 294
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:46 4086
Прямі трансляції

Вінгер Барселони побив віковий рекорд у Лізі чемпіонів

Попереднє досягнення встановили у 1994 році.
Сьогодні 12:13 173 0
Вінгер Барселони побив віковий рекорд у Лізі чемпіонів
#Барселона, #Ламін Ямал

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Ламін Ямал встановив рекорд Ліги чемпіонів як наймолодший гравець стартового складу.

Поєдинок проти Порту атакувальний футболіст Барселони розпочав з перших хвилин. Завдяки цьому Ямал став наймолодшим гравцем стартового складу в Лізі чемпіонів. Футболіст на три дні перевершив досягнення нігерійця Селестіна Бабаяро, який вперше зіграв у старті турніру у листопаді 1994 року.

Ямал проводить перший повноцінний сезон у складі каталонців. Футболіст встановив кілька вікових досягнень, зокрема, став наймолодшим дебютантом Барселони у чемпіонаті Іспанії. Окрім цього, 16-річний гравець нещодавно підписав з клубом новий контракт, в якому сума відступних складає один мільярд євро.

Наймолодші гравці стартового складу в Лізі чемпіонів

  1. Ламін Ямал (Барселона) – 16 років та 83 дні
  2. Селестін Бабаяро (Андерлехт) – 16 років та 86 днів
  3. Юрі Тілеманс (Андерлехт) – 16 років та 148 днів
  4. Ансу Фаті (Барселона) – 16 років та 321 день
  5. Ентоні Ванден Борре (Андерлехт) – 16 років та 326 днів

Нагадаємо, Барселона обіграла Порту.

Коментарі ()
Популярне зараз
Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було 6233
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО 2537
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві 8709
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 4086
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33998
Антверпен - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів 2511
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 32026
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23504 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 80973
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 24962
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43084
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89654 1