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Ван Боммель пояснив поразку від Шахтаря

Марк Ван Боммель прокоментував поразку від Шахтаря (2:3) у Лізі чемпіонів
Сьогодні 09:14 183 0
Ван Боммель пояснив поразку від Шахтаря
#Антверпен, #Ван Бомель, #Шахтар

Джерело - uefa.com.

Антверпен у другому таймі матчу з Шахтарем не зміг витримати структуру гри.

Про це розповів головний тренер бельгійського клубу Марк Ван Боммель.

"Перший тайм був фантастичним. Шахтар намагався отримати хоч трохи контролю, а ми володіли перевагою в центрі поля і повністю контролювали гру. Але Шахтар – це досвідчена команда. У другому таймі нам не вдалося витримати структуру. Перший гол у наші ворота став результатом цілого ряду невдалих подій.

На той момент не було приводу для паніки, але пропущений гол розчарував. Це дозволило Шахтарю набрати обертів. Третього гола не повинно було бути, цього штрафного удару можна було уникнути. Ми намагалися внести корективи, але не змогли повернути собі контроль, який був до перерви.

Алдервейрелд і Янссен вирішували, хто буде пробивати пенальті. Не можна звинувачувати Тобі, він узяв відповідальність на себе.

Не можу згадати, коли ми востаннє пропускали три голи, крім матчу з Барселоною. Це дуже незвично, це майже неможливо пояснити. Якби ми забили третій гол, то повернулися б у гру, але цього не трапилося. На цьому рівні такий штрафний удар – це та деталь, яка може визначити хід матчу", – сказав Ван Боммель.

Раніше УЄФА назвала найкращого гравця матчу Антверпен - Шахтар.

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