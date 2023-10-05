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Ван Леувен: Зміни у тактиці призвели до голів

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен прокоментував результат матчу з Антверпеном (3:2) у Лізі чемпіонів.
Сьогодні 08:37 448 0
Ван Леувен: Зміни у тактиці призвели до голів
#Шахтар, #Патрік ван Леувен

Джерело - shakhtar.com.

Невеликі зміни у тактиці допомогли Шахтарю виграти матч проти Антверпена у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Патрік ван Леувен.

"Перш за все відзначу, що ми граємо тут не тільки для місцевої публіки, а й для українських уболівальників, які були на трибунах, для всіх тих людей, які перебувають зараз в Україні та дивилися гру по телебаченню. Тому ми розуміли, що маємо перемогти в цій грі, передовсім для них. Бо вони нас підтримують усіма силами. І також невеликі зміни, які було проведено в тактиці, призвели до голів та позитивного результату в другому таймі.

Різниця між першим та другим таймами? Ми відштовхнулися від тактики Антверпена. Від самого початку очікували від них трохи іншої гри, але вони показали таку тактику, відповідно ми мали змінити власний підхід. У перерві ми використали не тільки ментальний аспект, але й тактичний – і це дало нам гарний результат", - відзначи ван Леувен.

Раніше УЄФА назвала найкращого гравця матчу Антверпен - Шахтар.

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