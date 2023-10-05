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Сікан: Шахтар у другому таймі перевернув гру

Данило Сікан прокоментував перемогу над Антверпеном (3:2) у матчі 2-го туру Лізі чемпіонів:
Сьогодні 09:40 211 0
Сікан: Шахтар у другому таймі перевернув гру
#Шахтар, #Данило Сікан

Джерело - tribuna.com.

Шахтар зміг зібратися на другу половину матчу проти Антверпена.

Про це розповів нападник донецького клубу Данило Сікан.

"У перерві ми просто зібралися і поговорили, як гратимемо. Просто у другому таймі перевернули гру тим, що, можливо, Антверпен трохи розслабився. Можливо, вони зрозуміли, що можуть грати простіше.

У другому таймі ми просто побігли, розуміли, що нам більше нема чого втрачати. Програємо 0:2, лише перемога потрібна.

Останні хвилини? Звісно, надія завжди на воротаря. Думаю, він сьогодні зіграв дуже важливий матч, допоміг нашій команді. Тому що такі пенальті воротарськими очима відбиваються.

Критика? Мені здається, навіть після такої гри це залишиться. І нічого не зміниться. Такі в нас, на жаль, люди. Але ми тільки будемо покращуватися, сподіваюся. Звісно, я задоволений своєю грою. Але найбільше задоволений командою.

Я можу сказати лише одне – у другому таймі був Шахтар та була команда. Ми перевернули гру, зробили цей камбек разом із командою та штабом. Уболівальники, яких було багато, нам дуже допомогли.

Це, знаєте, маленька мрія – забити перші голи, здобути нагороду найкращому гравцю матчу. Я сподіваюся, що гра до Шахтаря повернулася. Сподіваюся, що у кожній грі будемо показувати такий футбол, як у другому таймі", - відзначив Сікан.

Раніше УЄФА назвала найкращого гравця матчу Антверпен - Шахтар.

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