Різник: Перший тайм Шахтар провали

Шахтар зміг зібратися після провального першому тайму матчу з Антверпеном (3:2) у матчі 2-го туру Лізі чемпіонів.

Про це розповів голкіпер "гірників" Дмитро Різник.

"Ми програвали у 2 м'ячі, але потім зібралися. Звичайно, суперник грав на своєму стадіоні перед своїми фанами, тому ми очікували, що вони одразу підуть у пресинг, щоб якнайшвидше забити м'яч. Їм це вдалося, але потім нам вдалося переламати гру.

Перший тайм ми відверто провалили. Чому? Напевно, вплинула та сама концентрація. Не знаю, є багато причин, але добре поговорили один з одним у перерві. Вдалося показати футбол, у який ми вміємо грати.

Роздачі від Степаненка? Звісно, це робота капітана. Він тримав кулаки, гадаю, це ще один фактор, завдяки чому ми перемогли. Пропущені голи? Чесно кажучи, ще не проаналізував. Треба дивитися завтра, днями.

Дуже приємно, коли на таких гучних трибунах чути й рідні голоси. Дуже приємно, що так далеко від нашої країни є наші фани.

Після першого тайму – це були дві різні команди. У першому також не можу сказати, який це був Шахтар. А у другому вже виявили характер і вдалося забити 3 м'ячі. Ми перемогли, всі радісні, задоволені. Позитивний результат для нас", - відзначив Різник.