Гаві: Планую всю кар'єру провести у Барселоні

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Барселони Гаві планує всю кар'єру провести в іспанському клубі.
Про це розповів сам футболіст.
"Всю кар'єру провести в "Барселоні"? Я б хотів, щоб це було саме так. Я впевнений, що щасливішим ніж тут я більше ніде не буду. Я зроблю все, що завгодно для цієї команди", – сказав Гаві.
Гаві встиг відіграти за Барселону 105 матчів, в яких зумів відзначитися сімома голами та віддати 14 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Левандовський відхилив пропозиції від чотирьох саудівських клубів.