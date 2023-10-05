Гаві: Планую всю кар'єру провести у Барселоні

Півзахисник Барселони Гаві планує всю кар'єру провести в іспанському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Всю кар'єру провести в "Барселоні"? Я б хотів, щоб це було саме так. Я впевнений, що щасливішим ніж тут я більше ніде не буду. Я зроблю все, що завгодно для цієї команди", – сказав Гаві.