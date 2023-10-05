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Гаві: Планую всю кар'єру провести у Барселоні

Гаві прокоментував своє майбутнє
Сьогодні 15:55 219 0
#Барселона, #Гаві

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Гаві планує всю кар'єру провести в іспанському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Всю кар'єру провести в "Барселоні"? Я б хотів, щоб це було саме так. Я впевнений, що щасливішим ніж тут я більше ніде не буду. Я зроблю все, що завгодно для цієї команди", – сказав Гаві.

Гаві встиг відіграти за Барселону 105 матчів, в яких зумів відзначитися сімома голами та віддати 14 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Левандовський відхилив пропозиції від чотирьох саудівських клубів.

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