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Штурм підтвердив перехід Хачеріді

Хачеріді знайшов новий клуб Штурм підтвердив перехід Хачеріді
Сьогодні 16:55 324 0
Штурм підтвердив перехід Хачеріді
#Штурм, #Євген Хачеріді

Джерело - Чемпіон.

Аматорський Штурм з Іванкова офіційно представив центрбека Євгена Хачеріді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Досвідчений захисник взяв собі 4-й ігровий номер. Умови угоди не розголошуються.

36-річний Хачеріді свій останній професійний матч зіграв у листопаді 2020 року за Динамо Брест. Залишивши білоруський клуб наступної зими, Хачеріді довго залишався без клубу, проте офіційно про завершення кар’єри не повідомляв.

Хачеріді відомий по виступам за Динамо з 2009 до 2018 року. На його рахунку – 237 матчів за біло-синіх у всіх турнірах. Ще 51 матч захисник відіграв за національну збірну України.

Нагадаємо Гармаш, Хачеріді та ще кілька українських гравців розпочали тренерські курси.

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