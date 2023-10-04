Хачеріді знайшов новий клуб Штурм підтвердив перехід Хачеріді

Джерело - Чемпіон.

Аматорський Штурм з Іванкова офіційно представив центрбека Євгена Хачеріді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Досвідчений захисник взяв собі 4-й ігровий номер. Умови угоди не розголошуються.

36-річний Хачеріді свій останній професійний матч зіграв у листопаді 2020 року за Динамо Брест. Залишивши білоруський клуб наступної зими, Хачеріді довго залишався без клубу, проте офіційно про завершення кар’єри не повідомляв.

Хачеріді відомий по виступам за Динамо з 2009 до 2018 року. На його рахунку – 237 матчів за біло-синіх у всіх турнірах. Ще 51 матч захисник відіграв за національну збірну України.

Нагадаємо Гармаш, Хачеріді та ще кілька українських гравців розпочали тренерські курси.