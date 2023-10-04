Клопп: Матч з Тоттенгемом має бути переграний

Ліверпуль має переграти матч проти Тоттенгема у 7 турі АПЛ (1:2).

Про це розповів головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Я вважаю, що єдиним варіантом вирішення конфлікту може бути перегравання цього матчу. Скоріш за все, це не станеться. Я так думаю, бо це безпрецедентна ситуація. Ніколи раніше такого не було", - відзначив Клопп.