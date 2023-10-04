Клопп: Матч з Тоттенгемом має бути переграний

Джерело - sport.ua.
Ліверпуль має переграти матч проти Тоттенгема у 7 турі АПЛ (1:2).
Про це розповів головний тренер "червоних" Юрген Клопп.
"Я вважаю, що єдиним варіантом вирішення конфлікту може бути перегравання цього матчу. Скоріш за все, це не станеться. Я так думаю, бо це безпрецедентна ситуація. Ніколи раніше такого не було", - відзначив Клопп.
Напередодні АПЛ опублікувала відео переговорів арбітрів під час прийняття рішення щодо голу Луїса Діаса. Чистий гол колумбійського нападника скасували через офсайд, бо арбітри не змогли порозумітися одне з одним.