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Клопп: Матч з Тоттенгемом має бути переграний

Юрген Клопп прокоментував поразку від Тоттенгема
Сьогодні 19:41 277 0
Клопп: Матч з Тоттенгемом має бути переграний
Фото - gettyimages
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - sport.ua.

Ліверпуль має переграти матч проти Тоттенгема у 7 турі АПЛ (1:2).

Про це розповів головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Я вважаю, що єдиним варіантом вирішення конфлікту може бути перегравання цього матчу. Скоріш за все, це не станеться. Я так думаю, бо це безпрецедентна ситуація. Ніколи раніше такого не було", - відзначив Клопп.

Напередодні АПЛ опублікувала відео переговорів арбітрів під час прийняття рішення щодо голу Луїса Діаса. Чистий гол колумбійського нападника скасували через офсайд, бо арбітри не змогли порозумітися одне з одним.

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