Визначився арбітр матчу Ліги конференцій Брєйдаблік - Зоря

Джерело - УЄФА.
Визначилася бригада арбітрів на матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій Брєйдаблік - Зоря.
Про це повідомляє УЄФА.
Головним суддею призначений Александр Ставрєв. Асистенти арбітра: Деян Костадінов та Куштрім Ліка. Четвертий арбітр: Ігор Стойчевський. Всі вони представляють Північну Македонію.
Брєйдаблік - Зоря: де дивитися матч Ліги конференцій
Відеопомічник рефері - Гарм Осмерс, асистентка відеопомічника - Франциска Вільдфоєр (обидва - Німеччина).
Матч Брєйдаблік - Зоря відбудеться 5 жовтня, о 19:45 за київським часом.
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