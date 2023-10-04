Визначився арбітр матчу Ліги конференцій Брєйдаблік - Зоря

Матч Брєйдаблік - Зоря відбудеться 5 жовтня,

Джерело - УЄФА.

Визначилася бригада арбітрів на матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій Брєйдаблік - Зоря.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним суддею призначений Александр Ставрєв. Асистенти арбітра: Деян Костадінов та Куштрім Ліка. Четвертий арбітр: Ігор Стойчевський. Всі вони представляють Північну Македонію.

Брєйдаблік - Зоря: де дивитися матч Ліги конференцій

Відеопомічник рефері - Гарм Осмерс, асистентка відеопомічника - Франциска Вільдфоєр (обидва - Німеччина).

Матч Брєйдаблік - Зоря відбудеться 5 жовтня, о 19:45 за київським часом.

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