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Визначився арбітр матчу Ліги конференцій Брєйдаблік - Зоря

Матч Брєйдаблік - Зоря відбудеться 5 жовтня,
Сьогодні 15:52 101 0
Визначився арбітр матчу Ліги конференцій Брєйдаблік - Зоря
#УЄФА, #Зоря Луганськ, #Брєйдаблік

Джерело - УЄФА.

Визначилася бригада арбітрів на матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій Брєйдаблік - Зоря.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним суддею призначений Александр Ставрєв. Асистенти арбітра: Деян Костадінов та Куштрім Ліка. Четвертий арбітр: Ігор Стойчевський. Всі вони представляють Північну Македонію.

  Брєйдаблік - Зоря: де дивитися матч Ліги конференцій

Відеопомічник рефері - Гарм Осмерс, асистентка відеопомічника - Франциска Вільдфоєр (обидва - Німеччина).

Матч Брєйдаблік - Зоря відбудеться 5 жовтня, о 19:45 за київським часом.

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