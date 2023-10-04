Українська бригада арбітрів призначена на матч Марсель - Брайтон у ЛЄ

Головним суддею буде Микола Балакін

Джерело - УЄФА.

Українська бригада арбітрів призначена на матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи Марсель - Брайтон.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним суддею буде Микола Балакін. Асистенти рефері - Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр - Ярослав Козик (усі - з України).

Відеопомічник арбітра - Пьотр Ласик, асистент відеопомічника - Томаш Квятковський. Обидва представляють Польщу.

Матч Марсель - Брайтон відбудеться 5 жовтня. Початок о 19:45 за київським часом.

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