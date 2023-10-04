Українська бригада арбітрів призначена на матч Марсель - Брайтон у ЛЄ

Джерело - УЄФА.
Українська бригада арбітрів призначена на матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи Марсель - Брайтон.
Про це повідомляє УЄФА.
Головним суддею буде Микола Балакін. Асистенти рефері - Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр - Ярослав Козик (усі - з України).
Відеопомічник арбітра - Пьотр Ласик, асистент відеопомічника - Томаш Квятковський. Обидва представляють Польщу.
Матч Марсель - Брайтон відбудеться 5 жовтня. Початок о 19:45 за київським часом.
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