Шмідт: Трубін зіграв добре, але у Інтера було забагато моментів

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів хороший матч проти Інтера (0:1) у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив тренер "орлів" Рогер Шмідт.

"Інтер заслужив перемогу, вони створили більше моментів. В першому таймі ми грали добре і мали кілька моментів забити, але у другому таймі все змінилось. Наш голкіпер зіграв добре, але я вважаю, що вони створили занадто багато моментів і виграли занадто легко. Але вони забили один гол, і ми робили все можливо до самого кінця", - сказав Шмідт.