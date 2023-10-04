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Шмідт: Трубін зіграв добре, але у Інтера було забагато моментів

Тренер Бенфіки оцінив гру Трубіна в матчі з Інтером
Сьогодні 10:49 183 0
Шмідт: Трубін зіграв добре, але у Інтера було забагато моментів
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Інтер, #Ліга чемпіонів, #Анатолій Трубін

Джерело - A Bola.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів хороший матч проти Інтера (0:1) у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив тренер "орлів" Рогер Шмідт.

"Інтер заслужив перемогу, вони створили більше моментів. В першому таймі ми грали добре і мали кілька моментів забити, але у другому таймі все змінилось. Наш голкіпер зіграв добре, але я вважаю, що вони створили занадто багато моментів і виграли занадто легко. Але вони забили один гол, і ми робили все можливо до самого кінця", - сказав Шмідт.

Нагадаємо, Трубін - у трійці найкращих гравців матчу Інтер - Бенфіка.

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