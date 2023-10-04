Манчестер Сіті із запізненням вилетів на матч Ліги чемпіонів проти Лейпцига

Манчестер Сіті зіштовхнувся з логістичними проблемами напередодні матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

Про це повідомляє ESPN.

"Містяни" мали прибути до Німеччини ще 3-го жовтня, але їх виліт з манчестерського аеропорту був затриманий через попередження про сильні пориви вітру в Лейпцигу.

Через несприятливі погодні умови Сіті вимушено провів передматчеву прес-конференцію в Манчестері.

Матч між Манчестер Сіті та Лейпцигом відбудеться сьогодні, 4 жовтня, о 22:00 за київським часом.