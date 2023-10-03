Шахтар і Тоттенгем ведуть переговори щодо виплати за Соломона

Шахтар веде переговори з Тоттенгемом щодо отримання виплат у розмірі 6,5 млн євро за вінгера Манора Соломона.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Ми спілкувалися з Тоттенгемом, з Ребеккою Кепйлхорн. Ми домовилися, що вона надішле пропозиції. Зараз ми перебуваємо в процесі переговорів. Я сподіваюся, і вірю, що ми знайдемо рішення. На даний момент досить рано говорити щось конкретне, тому що ми ще у процесі.

Ми хочемо покрити наші збитки. Для Тоттенгема це не такі вже й великі гроші. Ми заплатили 6,5 млн євро, і я не вірю, що це величезні гроші для клубу рівня Тоттенхема, для клубу АПЛ. Вважаю, що ці втрати можна покрити. Я не намагаюся отримати якийсь прибуток.

Не знаю, чи погодяться вони виплатити 6,5 млн євро, але я вірю, що ми знайдемо рішення. З погляду іміджу їм не потрібен такий кейс.

Подібні справи не дуже добре пахнуть, бо недобре підписуватиме безкоштовно гравця, який має піти за 20 мільйонів євро. Ми провели гарний товариський матч, вони були відкриті з нами, вони нам допомагали. Тому я відчуваю, що у нас хороші стосунки з Тоттенгемом, і я вірю, це допоможе нам знайти гідне рішення. Я вірю, що це станеться максимум за два тижні", - заявив Палкін.