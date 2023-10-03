Реал Сосьєдад переміг Зальцбург: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 жовтня, відбулися два матчі другого туру Ліги чемпіонів з футболу.

Ліга чемпіонів

Груповий раунд

2 тур, 3 жовтня

Зальцбург (Австрія) - Реал Сосьєдад (Іспанія) 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Оярсабаль, 0:2 - 27 Мендес

Уніон (Німеччина) - Брага (Португалія) 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 30 Бекер, 2:0 - 37 Бекер, 2:1 41 Ніакате, 2:2 - 51 Брума, 2:3 - 90+4 Кастру

Сьогодні, 3 жовтня, відбувається ще 6 матчів другого туру Ліги чемпіонів:

22:00. Інтер (Італія) - Бенфіка (Португалія)

22:00. Копенгаген (Данія) - Баварія (Німеччина)

22:00. Ланс (Франція0 - Арсенал (Англія)

22:00. Манчестер Юнайтед (Англія) - Галатасарай (Туреччина)

22:00. Наполі (Італія) - Реал (Іспанія)

22:00. ПСВ (Нідерланди) - Севілья (Іспанія)